Власти Симферополя пообещали восстановить уничтоженные кедры

В парке им. Гагарина в городе Симферополь и вдоль набережной реки Салгир будут высажены молодые ивы. Об этом сегодня, 25 февраля журналистам рассказала заместитель директора муниципального бюджетного учреждения "Город" Юлия Елисеева.

"От моста на улице Толстого до моста, который ведет к памятнику Вечный огонь возле улицы Павленко, высадят 70 саженцев ив", — пояснила специалист.

Кроме этого, по ее словам, рядом с входом в парк со стороны улицы Павленко запланировали высадку гималайского кедра и пихты, а также можжевельников казацких и слив Писсарди.