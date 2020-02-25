Вспышка эпидемии коронавируса в Италии представляет угрозу для РФ. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил политолог Дмитрий Абзалов.
"Большая доля промышленного производства Италии находится в северных провинциях. В северной части располагаются наибольшие компактные закрытые поселения китайцев — например, дистрикты в Милане", — пояснил эксперт.
Абзалов также добавил, что вероятнее всего именно от китайцев, которые прибыли из своей страны в Италию, и началось распространение вируса. При этом увеличение случаев заболеваемости для РФ является угрозой. Туристы из нашей страны, вернувшиеся из государств ЕС, могут выступить источниками распространения коронавируса.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.