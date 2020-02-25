Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Доступна ли для инвалидов "доступная среда"?

Общество

В некоторых городах России обычная городская среда все еще не адаптирована для людей с ограниченными возможностями, а ведь ограничивает возможности человека не инвалидность, а именно среда.

C 2011 года в России реализуется программа "Доступная среда". О том, какие результаты были достигнуты за это время, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель правления, депутат, член Комитета по развитию гражданского общества общественных и религиозных объединений Владимир Александрович Крупенников.

"Я хочу сказать, что в Москве очень много было сделано для людей с ограниченными возможностями, в том числе и по разработке различных туристических, экскурсионных маршрутов по столице. Очень много зданий социокультурного назначения приспособили для беспрепятственного доступа инвалидов.

В Москве практически на всех перекрестках был положен понижающий бордюрный камень. Я буквально вчера встречался с одним инвалидом. Он пол-Москвы проехал на электрической коляске без проблем. По крайней мере, за Москву могу точно сказать, что город за эти годы очень преобразился.

В Москве начали развивать эти программы еще до принятия федеральной программы.

Город Сочи к Олимпиаде очень неплохо приспособлен, в Казани, тоже уделяют внимание доступной среде. Но эта программа будет продлеваться как минимум до 2025 года. Сейчас в правительстве как раз решается этот вопрос.

В том числе у нас законодательно были внесены изменения в Воздушный кодекс. Там были приняты определенные вещи, которые связаны с перевозкой воздушным транспортом инвалидов. Сейчас уже и на воздушных судах узкие коляски на многих бортах присутствуют, чтобы инвалиды могли воспользоваться туалетом. Также для людей с ограниченными возможностями адаптировали аэропорты.

Во многих аэропортах создаются специальные комнаты для отдыха людей с ограниченными возможностями.

Многое для инвалидов сделала РЖД: запущено большое количество специализированных вагонов, в которых есть купе для инвалидов, где свободно проезжает коляска, туалет расширенный. Стоит отметить, что цены на такие же купе такие же, как и на обычные купе.

Также приспосабливают и железнодорожную инфраструктуру, и вокзалы, подъемники делают специальные. В специализированных вагонах предусмотрена встроенная система платформы: опускающаяся и поднимающаяся.

Конечно, мы, по сравнению с другими странами этим начали заниматься на 30 лет позже. Но, тем не менее, я считаю, что за 10 лет было сделано очень многое".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Самаре развивают инклюзивный туризм.

Темы инвалиды городская среда среда для инвалидов отношение к инвалидам
Новости Все >
Российские футболисты соберутся в Новогорске 22 марта
Мишустин назвал две важнейшие задачи правительства
В Москве бэтмобиль отправили на штрафстоянку. ВИДЕО
Олимпийский чемпион Мо Фара признался в употреблении аналога мельдония
В Иране коронавирусом заболел замминистра здравоохранения
Доступна ли для инвалидов "доступная среда"?
На Рублевке задержан актер Городник с 90 таблетками МДМА
Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет
В Чечне двух женщин задержали за колдовство
В Одессе 23 февраля задержали мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР
Последние материалы
В Чечне двух женщин задержали за колдовство
В Одессе 23 февраля задержали мужчин, развернувших флаг ВМФ СССР
Здравствуйте, вам повестка. На 25 лет
Самолет из Тегерана не долетел до Стамбула из-за коронавируса
Выпускникам медвузов хотят запретить работать в частных клиниках
Захарова: грузинские журналисты "набросились" на делегацию РФ в Женеве
Украинским шахтерам выплатят долги по зарплате
Песков опроверг информацию о встрече Путина и Эрдогана
Член совета СБР: "Зачем столько денег тратить на биатлонистов? Готовили бы одного Логинова"
Шнуров станет почетным гражданином Красноярска
Популярное
Власть
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу

Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.

Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Мир. Новости мира
Финны предлагают объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России
Происшествия
В Москве произошло обрушение конструкции башни "Око"
Соломон Соловьев Космические аскеты и отшельники - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Игры парткомов: Валерия и Шнуров поборются за власть Василий Амирджанов Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев
Комментарии
Украинский премьер назвал главное достижение страны за 10 лет
США провели учения: в планах было разбомбить Россию
Конкурс «Лидеры России» стартовал
В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"
Украинским шахтерам выплатят долги по зарплате
Эксперты из Гарварда: молоко не полезно для здоровья
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Автор песни "За Путина" посоветовала Водонаевой сходить к психологу
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
В Красноярске полицейские находят тела с укусами собак
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Секретарь СНБО Украины уверен, что "увидит развал России"
Китай создает симбиоз Су-57 и J-20
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Обуздать коррупцию поможет конфискация - мнение
Шуфутинский поддержал Успенскую в споре с Собчак
Путин: продолжительность жизни в России увеличилась
Сенсация: найден свидетель запуска ракеты с "Бука", сбившего MH17
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ