В некоторых городах России обычная городская среда все еще не адаптирована для людей с ограниченными возможностями, а ведь ограничивает возможности человека не инвалидность, а именно среда.

C 2011 года в России реализуется программа "Доступная среда". О том, какие результаты были достигнуты за это время, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель правления, депутат, член Комитета по развитию гражданского общества общественных и религиозных объединений Владимир Александрович Крупенников.

"Я хочу сказать, что в Москве очень много было сделано для людей с ограниченными возможностями, в том числе и по разработке различных туристических, экскурсионных маршрутов по столице. Очень много зданий социокультурного назначения приспособили для беспрепятственного доступа инвалидов.

В Москве практически на всех перекрестках был положен понижающий бордюрный камень. Я буквально вчера встречался с одним инвалидом. Он пол-Москвы проехал на электрической коляске без проблем. По крайней мере, за Москву могу точно сказать, что город за эти годы очень преобразился.

В Москве начали развивать эти программы еще до принятия федеральной программы.

Город Сочи к Олимпиаде очень неплохо приспособлен, в Казани, тоже уделяют внимание доступной среде. Но эта программа будет продлеваться как минимум до 2025 года. Сейчас в правительстве как раз решается этот вопрос.

В том числе у нас законодательно были внесены изменения в Воздушный кодекс. Там были приняты определенные вещи, которые связаны с перевозкой воздушным транспортом инвалидов. Сейчас уже и на воздушных судах узкие коляски на многих бортах присутствуют, чтобы инвалиды могли воспользоваться туалетом. Также для людей с ограниченными возможностями адаптировали аэропорты.

Во многих аэропортах создаются специальные комнаты для отдыха людей с ограниченными возможностями.

Многое для инвалидов сделала РЖД: запущено большое количество специализированных вагонов, в которых есть купе для инвалидов, где свободно проезжает коляска, туалет расширенный. Стоит отметить, что цены на такие же купе такие же, как и на обычные купе.

Также приспосабливают и железнодорожную инфраструктуру, и вокзалы, подъемники делают специальные. В специализированных вагонах предусмотрена встроенная система платформы: опускающаяся и поднимающаяся.

Конечно, мы, по сравнению с другими странами этим начали заниматься на 30 лет позже. Но, тем не менее, я считаю, что за 10 лет было сделано очень многое".