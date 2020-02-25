Закон, предоставляющий гражданам возможность самостоятельно продавать имущество, находящееся в залоге у банков, внесла на рассмотрение Государственной Думы вице-спикер Ирина Яровая (партия "Единая Россия"):
"Предлагаемый закон направлен на то, чтобы создать понятную правовую процедуру, когда гражданин, осознавая, что он планирует отказаться от исполнения обязательств по договору, подает заявление в банк. Финансовая организация дает разрешение в течение шестимесячного периода гражданину самостоятельно продать имущество", — разъяснила суть документа Яровая.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.