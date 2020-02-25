Жители Урала пожаловались на гололед

В городе Екатеринбурге и его окрестностях местные жители сообщают о сильном гололеде. На последствия необычайно теплой погоды они оставляют жалобы в соцсетях.

Одна из жительниц написала, что утром 25 февраля несколько раз чуть не упала. Она призвала земляков ходить по улицам с осторожностью.

А ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге была аномально теплая неделя. Температура поднималась выше нуля градусов. В настоящее время на улице подморозило, но в ближайшие дни город ждет потепление.