В городе Екатеринбурге и его окрестностях местные жители сообщают о сильном гололеде. На последствия необычайно теплой погоды они оставляют жалобы в соцсетях.
Одна из жительниц написала, что утром 25 февраля несколько раз чуть не упала. Она призвала земляков ходить по улицам с осторожностью.
А ранее СМИ сообщали, что в Екатеринбурге была аномально теплая неделя. Температура поднималась выше нуля градусов. В настоящее время на улице подморозило, но в ближайшие дни город ждет потепление.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.