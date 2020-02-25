В Петербурге назвали популярные имена новорожденных

В Комитете по делам записей актов гражданского состояния (ЗАГС) огласили наиболее популярные у жителей Санкт-Петербурга детские имена.

В соответствии со статистикой, в целом в 2019 году в городе было зарегистрировано 49 тыс. 381 браков, 59 тыс. 665 рождений, 59 тыс. 388 смертей, 8 тыс. 304 установлений отцовства, 4 тыс. 282 смены имен, 407 усыновлений, 27 тыс. 102 актов о разводе.

В 2019 году в Санкт-Петербурге появилось на свет 30 тыс. 709 мальчиков и 28 тыс. 956 девочек. Наиболее популярным именем для мальчика стало имя Александр, а для девочек — София. В топ-5 популярных мужских имен вошли также Михаил, Максим, Артем, Иван, Роман, а женских — Алиса, Мария, Анна и Анастасия.