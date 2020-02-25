Акция по раннему выявлению шести видов онкологических заболеваний в Москве продолжается. Последний день, когда можно будет пройти онкоскрининг бесплатно, — суббота, 29 февраля.

"Для лечения онкологии крайне важна ранняя диагностика заболевания. Чем быстрее медики начинают действовать, тем меньше шансов, что болезнь разовьется. Успешный ход лечения и профилактика рака — одна из главных задач развития городского здравоохранения. В столице внедряется единый стандарт онкологической помощи, который гарантирует москвичам своевременное эффективное лечение. И мы довольны, что такое большое число жителей уже откликнулось на наш призыв пройти скрининг. Для удобства населения мы проводим акцию в выходные дни. 29 февраля станет последним днем, когда еще можно успеть пройти онкоскрининг в рамках акции", — пояснил главный внештатный специалист-онколог столичного Департамента здравоохранения Игорь Хатьков.