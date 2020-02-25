В День гида экскурсии в Москве посетило более 3,5 тыс.человек

Свыше 3,5 тысячи москвичей и гостей столицы участвовали в специальной экскурсионной программе в честь Дня гида. Она была подготовлена столичными Комитетом по туризму в партнерстве с Департаментом культуры города Москвы, экскурсионными бюро и ассоциациями.

Отмечается, что все мероприятия были абсолютно бесплатными.