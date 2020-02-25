Свыше 3,5 тысячи москвичей и гостей столицы участвовали в специальной экскурсионной программе в честь Дня гида. Она была подготовлена столичными Комитетом по туризму в партнерстве с Департаментом культуры города Москвы, экскурсионными бюро и ассоциациями.
Отмечается, что все мероприятия были абсолютно бесплатными.
"Более 1,5 тысячи человек отметились на интернет-ресурсе акции только за первые сутки с момента начала регистрации. С учетом такого спроса, партнеры проекта решили организовать дополнительные экскурсии. В целом их с 21 по 23 февраля прошло примерно 130", — пояснила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.