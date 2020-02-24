В Израиле зарегистрировали второй случай коронавируса

Минздрав Израиля подтвердил второй случай заражения коронавирусом у своего гражданина. Заявление об этом распространили 24 февраля.
Как указывается в заявлении, заболевший находился среди граждан Израиля на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.
А ранее, в прошедшую пятницу 21 февраля официальные власти Тель-Авива подтвердили первый инцидент заболевания своих граждан опасной инфекцией.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.