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Москву назвали самым мужественным городом России

Общество

Рейтинг самых мужественных российских городов возглавила Москва.

Опрос в интернете свыше пяти тысяч пользователей на эту тему провел «ТурСтат».

Где еще в России живут мужественные представители сильного пола?

В топ-10 городов, где проживают наиболее мужественные мужчины, попали также Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан.

 

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