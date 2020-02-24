Рейтинг самых мужественных российских городов возглавила Москва.
Опрос в интернете свыше пяти тысяч пользователей на эту тему провел «ТурСтат».
В топ-10 городов, где проживают наиболее мужественные мужчины, попали также Екатеринбург, Минск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Петербург, Казань, Уфа и Нур-Султан.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.