Полицейские Москвы задержали мужчину, который подозревается в избиении до смерти пожилой местной жительницы.
Как передает информагентство "Москва", инцидент случился в московском районе Новогиреево. В органы полиции поступил сигнал об избиении человека в доме 33 по улице Кусковская. На месте происшествия полицейские обнаружили труп 85-летней пенсионерки. У нее была зафиксирована черепно-мозговоя травма и перелом нижней челюсти.
"Полицейские задержали неработающего1970 года рождения, которого уличили в том, что, находясь в квартире по адресу: ул. Кусковская, дом 33, в результате внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе ссоры, руками нанес потерпевшей множество ударов по голове и телу, от которых она умерла", — пояснили в пресс-службе МВД.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.