В Петербурге с начала года предотвратили третье наводнение

Комплексы защитных сооружений в городе Санкт-Петербург предотвратили третье с начала текущего года наводнение. Также власти сообщили о принятом решении открыть водопропускные отверстия.

Об этом рассказали в дирекции комплекса защитных сооружений города.

"После шторма, случившегося ночью, комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия. Затворы начали движение на открытие в начале восьмого утра 23 февраля этого года. С начала года было предотвращено третье наводнение", — пояснили там.

Как рассказали в ведомстве, Кронштадтский корабельный фарватер уже открыт для прохода судов.