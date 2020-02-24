В Петербурге с начала года предотвратили третье наводнение

Комплексы защитных сооружений в городе Санкт-Петербург предотвратили третье с начала текущего года наводнение. Также власти сообщили о принятом решении открыть водопропускные отверстия.
Об этом рассказали в дирекции комплекса защитных сооружений города.
"После шторма, случившегося ночью, комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия. Затворы начали движение на открытие в начале восьмого утра 23 февраля этого года. С начала года было предотвращено третье наводнение", — пояснили там.
Как рассказали в ведомстве, Кронштадтский корабельный фарватер уже открыт для прохода судов.
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