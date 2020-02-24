Люди со II группой крови оказались наиболее устойчивыми к онкологическим заболеваниям. Такими данными поделились ученые из Каролинского университета (Швеция).
Ученые из Швеции изучили анализы нескольких тысяч пациентов, сообщает РЕН ТВ. Информацию собирали в течение четверти века.
"Оказалось, что люди со второй группой крови могут меньше других тревожиться о возможном развитии онкологии", — сделали выводы ученые.
Также специалисты уточнили, что полученные ими данные имеют отношение только к тем людям, которые не имеют вредных привычек и склонны вести здоровый образ жизни.
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