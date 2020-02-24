Большая часть людей верит в фейки из-за присутствующих в их сознании стереотипов.

Об этом журналистам рассказал эксперт по конкурентной разведке, профессор Евгений Ющук, давая комментарий по заявлению Госдепартамента Америки о дезинформации со стороны РФ

"У людей в мозгу есть функция стереотипов. Это полезная функция, поскольку не может каждый обыватель знать про две сотни вирусов. Из-за стереотипов картина мира упрощается. С одной стороны, это позволяет проще жить, с другой — паника распространяется тоже легче. Преодолеть это получится благодаря разъяснениям экспертов на понятном языке в крупных средствах массовой информации", — объяснил он, давая ответ на вопрос, почему граждане верят в фейки и быстро начинают паниковать.