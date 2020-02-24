Известная телеведущая Ксения Собчак дала совет жительницам нашей страны по выбору подарка к Дню защитника Отечества.
Она считает, что не нужно дарить мужчинам дешевые и банальные предметы, а после требовать от представителей сильного пола дорогостоящие подарки.
"Девочки, следует помнить правило номер один: даря на 23 февраля носки, не ожидайте на 8 марта бриллиантов", — обратилась Ксения с советом к своим подписчикам в соцсети.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.