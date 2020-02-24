Средний размер займа, оформленного жителями России в микрофинансовых организациях на покупку подарков к 23 февраля, составил примерно 10 тысяч рублей.
Об этом передает РИА Новости со ссылкой на информацию от финансового маркетплейса "Юником 24".
Согласно подсчетам экспертов, больше всего таких займов взяли в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Республике Татарстан.
Большая часть заемщиков (70%) не будут тратить всю сумму на покупку подарков, а ограничатся только 30-50%взятого займа.
"Среди подарков в лидерах — строительные материалы, техника, спорттовары, спиртное, парфюмерия", — рассказали аналитики.
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