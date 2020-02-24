Индексация пенсий граждан России — процесс "двоякий": при определенных условиях размеры выплат могут не расти, а наоборот, снижаться.
Кого может коснуться такая "неприятность", рассказала в интервью "Парламентской газете" Елена Бибикова, зампред комитета Совета федерации по социальной политике.
По словам Бибиковой, размер пенсионных выплат может быть понижен, если
"с 2010 года в России неработающий пенсионер не может получать матобеспечение в общей сложности ниже, чем прожиточный минимум в конкретном регионе, где он зарегистрирован. Однако если пенсия со всеми дополнительными выплатами все же получается ниже, то к ней добавляют социальную доплату", — пояснила сенатор.
Власть сильно опустилась в глазах народа в результате пенсионного грабежа. Сколько бы ни прошло времени, люди об этом не забудут. Это само будет напоминать о себе. Чего же ждать дальше? Будет ли новый кабмин проводить работу над ошибками старого? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.