Пенсии в России могут не только расти, но и понижаться

Индексация пенсий граждан России — процесс "двоякий": при определенных условиях размеры выплат могут не расти, а наоборот, снижаться.

Кого может коснуться такая "неприятность", рассказала в интервью "Парламентской газете" Елена Бибикова, зампред комитета Совета федерации по социальной политике.

Кого может коснуться "понижение пенсии"

По словам Бибиковой, размер пенсионных выплат может быть понижен, если

была ранее установлена надбавка на нетрудоспособного иждивенца; произойдет это, когда он (иждивенец — прим. ред) достигнет совершеннолетия;

пенсионер переедет жить в регион, где прожиточный минимум установлен ниже, чем в том, где человеку пенсия назначалась: