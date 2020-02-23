В подмосковье состоялось собрание Общества "Двуглавый Орел"

22 февраля в Подмосковье на базе загородного комплекса "Царьград" состоялось III Всероссийское собрание Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел".

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов из 73 региональных и 16 местных отделений "Двуглавого Орла" по всей стране, депутаты Государственной Думы России, видные общественные деятели, ученые и публицисты. На Всероссийском собрании Председатель Общества Константин Малофеев подвел итоги работы организации в 2019 году, представил план работы Общества на текущий год и отметил наградами делегатов от наиболее успешных региональных отделений на торжественной церемонии.

В ходе выступления Председатель Общества коснулся ряда актуальных общественно-политических тем, в частности обсуждаемых сегодня поправок в Конституцию России.

Нынешний ее вариант, принятый в 1993 году после расстрела Белого дома, был назван Малофеевым "Конституцией русской трагедии", исправить которую призвано сегодняшнее российское общество. По его мнению, "другого шанса у нас в ближайшее время не будет".

Говоря о необходимости преобразования Конституции в соответствии с ценностями и задачами Общества "Двуглавый Орёл", Малофеев особо отметил необходимость активных действий членов Общества по всей стране.

"Мы — люди традиционных взглядов, представители большинства. Призываю региональные отделения поддержать голосование по внесению изменений в основной закон России".

В ходе выступления были озвучены многие поправки, три из которых Малофеев назвал "принципиальными":

упоминание Бога в Конституции,

семьи на основе брака мужчины и женщины

и русского народа в основном законе России

"Хватит бояться. Пришло время открыто заявить о том, что в стране есть русское православное большинство".

В ходе выступления Малофеев также положительно высказался о необходимости сохранения и приумножения русского и других народов России. Народосбережение стало главной темой Всемирного Русского Народного Собора в октябре 2019 года:

"Власти услышали призыв Собора: народосбережение, демография были обозначены главой государства как основные задачи".

Общество "Двуглавый Орёл" является опорной организацией Всемирного Русского Народного Собора, заместителем главы которого является К. В. Малофеев.

Также на мероприятии выступил Заместитель Председателя Общества, генерал-лейтенант СВР Леонид Петрович Решетников с подробным отчетом о деятельности Исполнительной дирекции, региональных и местных отделений. Общероссийская общественная организация "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" зарегистрирована Министерство Юстиции России в ноябре 2016 года.

Миссия Общества — очищение истории России от клеветы и искажений, донесение созидающего смысла русской идеи, защита русской идентичности и исторической памяти.

В качестве своих целей Общество называет содействие возрождение и продолжению традиций дореволюционного Общества ревнителей русского исторического просвещения в память императора Александра III, общенациональное единение России, участие в восстановлении и укреплении традиций российской государственности и гражданского общества.