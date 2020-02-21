Лаки Ли выдвинул ультиматум Александру Тащину из ВГТРК

В России в последние месяца проводится конкурс «Лидеры России», в рамках которого в марте-апреле текущего года пройдет суперфинал. К нему будут допущены три сотни самых перспективных управленцев. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка самых перспективных руководителей-лидеров со всей России. Людей, которые обладают высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.

Друзья познаются в ВОЙНЕ?/ Ультиматум от Лаки Ли - Александру Тащину

В настоящее время в число участников конкурса «Лидеры России» входит известный миротворец, гражданский активист и бизнесмен Лаки Ли. Он активно продвигает в обществе миротворческие идеи и стремится снижать градус напряженности между странами. В пятницу, 21 февраля Лаки Ли записал видеообращение, в котором выдвинул ультиматум об объявлении войны другому "Лидеру России", директору Дирекции спортивных программ ВГТРК Александру Тащину.

Как пояснил Лаки Ли, в рамках тренингов, которые проводились под эгидой конкурса «Лидеры России», он узнал, что один из участников (тот самый Александр Тащин) давно знаком с Маргаритой Симоньян, главным редактором телеканала RT, МИА «Россия сегодня» и ИА «Sputnik». По словам Лаки Ли, будучи вдохновленными словами тренера про взаимопомощь, он обратился к Тащину с просьбой оказать ему содействие в урегулировании конфликта с Симоньян. Попутно активист попросил Александра передать ей материалы о своей семилетней миротворческой деятельности, в том числе, написанное им от руки письмо на пяти страницах. В этом послании Лаки Ли, по его признанию, призвал Маргариту Симоньян к взаимопониманию и сотрудничеству, рассказывал о том, какой пример мы должны подать гражданам нашей страны.

По словам Лаки Ли, вместо готовности помочь, Александр Тащин ответил ему резким отказом, заявив следующее: «Почему все должны жить по вашим ценностям»? «Я вообще не понимаю, чем вы занимаетесь»... Лаки Ли отметил, что его чрезвычайно расстроило такое поведение человека, который принимает участие в столь важном конкурсе «Лидеры России». Получается, что среди его участников есть люди, которые не понимают сути высших ценностей государства, а также не готовы формировать идеологию страны.

Реагируя на ответ Александра Тащина, Лаки Ли объявил ему ультиматум: или 23 февраля он и Маргарита Симоньян публично объявят о начале переговоров для мирного и дружеского урегулирования конфликта, или он начнет информационно-образовательно-воспитательную войну за мир. Попутно Лаки Ли назвал Александра Тащина трусом за то, что он не передал такую важную информацию своему другу в лице Маргариты Симоньян.