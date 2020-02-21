Вузы России будут учить студентов из Китая дистанционно

Многие российские вузы готовы предоставить дистанционное обучение студентам из Китая, которые не могут вернуться в РФ своевременно из-за эпидемии пневмонии, которая вызвана новым коронавирусом.

В связи со сложившейся ситуацией отечественные вузы начали разработку программ дистанционного обучения для иностранных студентов из КНР. О том, что китайские студенты будут получать задания посредством интернета, уже сообщили в Тульском государственном педагогическом университете, Владивостокском государственном университете экономики и сервиса и других учебных заведениях страны. Вузы создают дистанционные видеоуроки на площадках, которые позволят студентам прослушивать лекции и получать практические задания через интернет.

Некоторые преподаватели отметили, что система онлайн-обучения требует дальнейших доработок и улучшений. Далеко не по каждой дисциплине могут быть выполнены дистанционные задания. Так, для физики и химии потребуется лабораторное оборудование. Кроме этого, не все возможности онлайн-площадок в РФ — бесплатные, что усложнит процесс обучения.