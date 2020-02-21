Шесть случаев короновируса зарегистрировали на севере Италии

Администрация Ломбардии на севере Италии подтвердила шестой инцидент заражения коронавирусом COVID-2019.

Об этом сегодня, 21 февраля, сообщило агентство Reuters.

"Мы призвали население оставаться дома в качестве меры предосторожности", — рассказал представитель администрации Ломбардии Джулио Галлера.

Сейчас местные власти определяют контакты заболевших и обследуют большое число людей, находящихся под подозрением. В целом в Италии подтвердилось девять случаев заражения.