Администрация Ломбардии на севере Италии подтвердила шестой инцидент заражения коронавирусом COVID-2019.
Об этом сегодня, 21 февраля, сообщило агентство Reuters.
"Мы призвали население оставаться дома в качестве меры предосторожности", — рассказал представитель администрации Ломбардии Джулио Галлера.
Сейчас местные власти определяют контакты заболевших и обследуют большое число людей, находящихся под подозрением. В целом в Италии подтвердилось девять случаев заражения.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.