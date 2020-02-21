Эстетический вкус нужно прививать с детства, поэтому в российских школах следует изучать архитектурные стили. Такое заявление сделал патриарх Кирилл в ходе заседания Патриаршего совета по культуре в Москве.
Все, что относится к облику городов, — это вопрос большой важности, подчеркнул глава РПЦ.
"Архитектура и другие виды изобразительного искусства являются отражением души эпохи, мысли людей, нравственной доминанты", — заявил патриарх Кирилл. Он подчеркнул, что сейчас многие молодые люди в нашей стране лучше знакомы с архитектурой других государств, чем с отечественной.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.