Патриарх Кирилл: Нужно преподавать детям архитектуру

Эстетический вкус нужно прививать с детства, поэтому в российских школах следует изучать архитектурные стили. Такое заявление сделал патриарх Кирилл в ходе заседания Патриаршего совета по культуре в Москве.

Все, что относится к облику городов, — это вопрос большой важности, подчеркнул глава РПЦ.