Половина россиян высказались против неквалифицированных гастарбайтеров

Свыше половины жителей РФ (52%) выступили за то, что следует закрыть границу для неквалифицированных трудовых мигрантов.

А 24% респондентов высказались против — таковыми оказались итоги опроса от центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Причем часто против неквалифицированных гастарбайтеров высказывались мужчины — 58% против 45%. Также за закрытие рынка труда выступили участники опроса в возрасте старше 45 лет (60%), реже — молодежь до 24-х лет (36%).

Чем выше уровень доходов респондентов, тем больше среди них оказалось сторонников ограничений для трудовых мигрантов. Запрет въезда иностранцев с низкой квалификацией одобрили 68% граждан с доходами более 80 тысяч рублей в месяц.