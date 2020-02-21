Очередной самострой снесли в центре Москвы

Нелегально возведенное помещение было демонтировано в центре российской столице. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.

Отмечается, что площадь самостроя была 53 квадратных метра.

"Незаконная складская постройка примыкала к нежилому зданию по улице Большой Бронной, доме 23, строении 4", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Начальник Госинспекции Владислав Овчинский пояснил, что к одноэтажному строению самовольно возвели складскую пристройку. Никакой разрешительной документации на постройку предоставлено не было.