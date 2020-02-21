Нелегально возведенное помещение было демонтировано в центре российской столице. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы.
Отмечается, что площадь самостроя была 53 квадратных метра.
"Незаконная складская постройка примыкала к нежилому зданию по улице Большой Бронной, доме 23, строении 4", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Начальник Госинспекции Владислав Овчинский пояснил, что к одноэтажному строению самовольно возвели складскую пристройку. Никакой разрешительной документации на постройку предоставлено не было.
"Этот объект недвижимости создали при отсутствии прав на использование участка земли для целей строительства и реконструкции, также не было разрешения на строительство", — добавил он.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.