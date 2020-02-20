Эксперты: в России рак в 45% случаев провоцирует курение

Курение вызывает 45% онкологических заболеваний у жителей РФ, а также 22% — разных других заболеваний (легких, сердца, желудка). Эти цифры привели эксперты Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково.

Указывается, что Россия — одно из самых курящих государств мира. Этой вредной привычке подвержены свыше 35 млн граждан страны. Курение сигарет — причина 15,1% смертей в РФ.

Каждый год потери от курения составляют 2,4% ВВП, или 2,48 триллионов рублей в год. Отечественная система здравоохранения пускает на курильщиков примерно 1,1 триллиона рублей в год, что на 28,8% больше, чем расходы на некурящих.