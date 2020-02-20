В Брянской области насчитали 177 мужчин в декрете

В Брянской области 177 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и являются получателями соответствующего пособия.

Отмечается, что это всего 2% от общего числа получателей. Информация была предоставлена сегодня, 20 февраля, региональным Фондом социального страхования России.

С начала текущего года за получением декретного пособия обратились 25 мужчин, из них 11 трудятся на Брянском машиностроительном заводе. В основном в декрет уходят отцы, которые живут в областном центре.

Самому молодому трудящемуся родителю всего 20 лет, а самому возрастному — 61 год.