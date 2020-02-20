В Ростовской области запретили продавать снюсы

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области выступили в поддержку законопроекта о запрете продажи снюсов и их бестабачных аналогов.

Поправки внесли в два местных закона — "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи и использования электронных систем доставки никотина на территории Ростовской области" и "Об административных правонарушениях". По принятым изменениям под запретом оказалась розничная реализация бестабачной никотиносодержащей продукции в детских, образовательных и медицинских учреждениях. Также запретили продажу на спортивных объектах. Нарушителей ждет административная ответственность.

А ранее СМИ писали, что в Ростове-на-Дону продавцы магазинов кальянов продавали снюсы и нелегальный табак. Сотрудники надзорных структур изъяли более 460 упаковок снюса.