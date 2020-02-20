Психолог рассказала о влиянии гаджетов на развитие ребенка

В голосовом помощнике "Алиса" появилась новая функция под названием "Легко сказать".

Не являются ли такие изобретения очередной попыткой заменить какими-либо устройствами общение ребенка с родителями, чтение книг, развивающие занятия? Экран уже и так в некоторых семьях является главным "воспитателем" ребёнка. К тому же некоторые логопеды утверждают, что раннее приобщение к гаджетам приводит к тому, что ребенок отстает по развитию речи.

На эти и другие вопросы в интервью "Правде.Ру" ответила детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

"Если конкретно по поводу этой функции, то это, скорее всего, не замена родителей, а замена логопедов. Но заменить логопедов этой функцией не получится, потому что логопеды должны показывать, как правильно ставить язык. Это достаточно сложный комплекс. Более старшим детям эта функция может быть полезна. Что касается влияния гаджетов, то тут нужно сказать, что увлечение гаджетами в детском возрасте приводит к тому, что дети перестают читать. Современные игры, современные фильмы сделаны с красивым звуком, с красивыми эффектами. Конечно, книжка даже с очень красивыми картинками не сравнится с мультфильмом или фильмом. Соответственно, дети все меньше и меньше читают. Логопеды, и психологи подтверждают, что в детском саду и начальной школе все чаще встречаются дети с отставанием в развитии.

Сколько времени ребенок может проводить за гаджетами?