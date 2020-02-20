Казаки проверяют гостей из Китая на коронавирус в Екатеринбурге

Казаки в Екатеринбурге организовали на улицах антикоронавирусный патруль.

Как заявило РИА "Новости", атаман Геннадий Ковалев, казачьи добровольцы по понедельникам и пятницам выходят в микрорайон "Семь Ключей" — возле рынка "Таганский ряд", где трудится много китайцев. Они обращают внимание на тех, кто внешне похожих на граждан Китая, в особенности если те выглядят нездоровыми.

"Им предлагает пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но все делается добровольно", — уточнил Ковалев.

Отмечается, что в рейд казаки выходят по трое. Каждый член патруля имеет при себе одноразовые маски.