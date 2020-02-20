В Оренбурге подростки жестоко избили мужчину

В городе Оренбурге в ночь на 15 февраля 34-летнего местного жителя жесткого избили несколько подростков. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

По информации ведомства, инцидент случился рядом с административным зданием по проспекту Гагарина. Из компании подростков двое начали придираться к мужчине и после избили его. В настоящее время пострадавший находится в реанимации местной больницы.

Несовершеннолетним преступникам предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц. Свои вину молодые люди признали. Известно, что один из обвиняемых учится в техникуме, второй нигде не учится.