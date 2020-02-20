Жители России назвали причины переработок

Почти каждый руководитель России нередко задерживается на работе. При этом половина сотрудников и руководителей делают это по несколько раз в неделю, каждый пятый — ежедневно.

Такие данные приводятся в исследовании сервиса управлением бизнесом "Мегаплан".

Так, в среднем россияне проводят на работе на два часа в день больше положенного, при этом в 80% случаев за это работодатель им не доплачивает.

При этом основной причиной переработок 70% опрошенных назвали нехватку времени на реализацию рабочих задач. Еще 21% отметили, что задерживаются на работе из-за "особенностей рабочего процесса".

Отмечается, что 25% работников также признались, что любят свою профессию, еще 21% сказали, что трудиться в вечернее время им комфортнее.

Также руководители компаний и бизнесмены говорили в два раза чаще о том, что им нравится их работа (41%), и о повышенной продуктивности в вечернее время (35%). Другие 13% участников исследования пояснили, что просиживают время в офисах, чтобы переждать пробки.