Из банкомата в Москве украли более 4 млн рублей

В пресс-службе столичного главка МВД накануне сообщили, что на северо-востоке российской столицы двое преступников вскрыли банкомат и унесли 4,5 млн рублей.

По сведениям правоохранительных органов, злоумышленники ворвались в здание офиса финансовой организации в районе Куркино и, используя неизвестный предмет, взломали банкомат.

Как сообщает Газета.Ру, они украли как минимум 4,5 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".