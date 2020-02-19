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Источник Правда.Ру

Мосгорсуд принял решение заблокировать ресурс, занимающий плагиатом

Общество

Московский городской суд принял решение ограничить на территории России доступ к сайту "Фбиай.медиа". Соответствующий иск подал учредитель The Moscow Post, сообщает портал RuNews24.  По информации заявителя, ресурс незаконно копировал контент сетевого издания. 

Вступило в силу решение Мосгорсуда от 19 декабря 2019 об ограничении к доступу на территории РФ к сайту "Фбиай.медиа". Ресурс был заблокирован по иску компании "Небоход-Медиа", которое является учредителем сетевого издания The Moscow Post.

Иск был подан к хостинг-провайдеру "Фбиай.медиа", американской компании CloudFlare, так как владельцы сайта на просьбы и письма о прекращении незаконного копирования контента никак не реагировали.

Как следует из решения суда, издатель требовал "запретить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое другое использование произведений литературы", а именно статьи, которые "Фбиай.медиа" без разрешения правообладателя "Небоход-Медиа" систематически перепечатывало. В качестве обоснованности своих претензий компания предоставила суду документы, свидетельствующие о своих исключительных правах на публикации.

Как и следовало ожидать, представитель ответчика в суд не явился, хотя был уведомлен о заседании. Но это не помешало рассмотрению дела. Результат — исковые требования ООО "Небоход-Медиа" удовлетворены. Доступ к сайту "Фбиай.медиа" ограничен на постоянной основе.

Главный редактор The Moscow Post Алексей Козлов ситуацию комментировать отказался, заметив лишь, что судебные иски подавались учредителем.

Что касается позиции редакции то, по словам Козлова, The Moscow Post вообще не возражает, и даже приветствует когда кто-то перепечатыват их материалы.

Основная суть претензий состояла в том, что владельцы "Фбиай. медиа" использовали нечистоплотные методы СЕО.

К подобному постоянно по мнению главреда The Moscow Post прибегают партнеры "Фбиай.медиа" с сайтов "Компромат. Групп", "Компромат.вс"; и многие другие.

По мнению Козлова, есть вероятность того, что владельцы этих ресурсов, которые расположены вне пределов РФ, могли вымогать деньги с персонажей, о которых шла речь в перепечатываемых статьях. Для того, чтобы защитить свою деловую репутацию, учредителем и было принято решение о подаче иска в суд.

Темы иск the moscow post мосгорсуд сайт фбиай медиа
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