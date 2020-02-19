Сотрудница банка украла у пенсионерки 450 тыс. в Москве

В районе Хамовники в центре российской столицы задержали подозреваемую в краже денег со счета пенсионерки. Об этом 19 февраля журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Отмечается, что ранее в органы полиции обратилась 80-летняя москвичка, со счета которой исчезли 450 тысяч рублей. Как удалось установить следователям, средства похитила 24-летняя сотрудница банка. Мошенница, используя свое служебное положение, перевела деньги со счета пенсионерки на свой счет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. В настоящее время устанавливается, не совершала ли она ранее аналогичные преступления.