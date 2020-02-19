В Туркмении россиян задержали и поместили под карантин

Шесть граждан России, которые прилетели в столицу Туркмении из Москвы, были задержаны пограничниками и отправлены в одну из местных клиник под карантин из-за подозрений на коронавирус.

Отмечается, что у россиян забрали паспорта и уже в течение суток держат в медицинском учреждении, несмотря на то, что у них нет симптомов коронавирусной инфекции. Граждан других стран, также доставленных в эту клинику, уже отпустили.

Как отреагировало российское консульство?

Российское консульство на жалобы задержанных соотечественников отреагировало быстро — им посоветовали подчиниться требованиям туркменской стороны.