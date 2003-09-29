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Источник Правда.Ру

После окончания самоизоляции ученый не исключает всплеск алкоголизма

Общество

После завершения режима самоизоляции нельзя исключать роста алкогольной зависимости в обществе. На всякий случай к подобному повороту надо подготовиться.

Так считает доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев.

"По опыту наших экспериментов, когда мы проводили тонкие исследования психики участников, после года-полутора лет в изоляции отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации, — говорит Бубеев. — Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться".

К слову, пример массового "пьянства" после окончания изоляции мы все увидели в Париже. Подробнее об этом — здесь.

Может быть, пока еще не поздно, правительству стоит воспользоваться-таки рецептом, который профессор Валерий Минеев предлагал еще в 2003 году?

На всякий случай напомним, ведь "Правда.Ру" его тогда публиковала.

России предложили новый рецепт от алкоголизма

Специфических российских проблем в области алкоголизма — две: во-первых, распространение некачественной алкогольной продукции — от ее потребления ежегодно умирают несколько сотен тысяч россиян, а во-вторых, отсутствие культуры пития. Кроме того, в России показатель употребления крепких спиртных напитков в три раза выше, чем в большинстве других стран, об этих и многих других серьезных "алкогольных" проблемах России говорится в докладе профессора Валерия Минеева, который был представлен на конференции терапевтов в Великом Новгороде 24-25 сентября.

Мероприятие организовано Комитетом по охране здоровья населения Новгородской области, Северо-Западным отделением Российской академии медицинских наук, Санкт-Петербургским государственным университетом им. Павлова, а также петербургским и новгородским обществами терапевтов, сообщает сайт Союза российских пивоваров.

Ученый отмечает, что в последние годы в объемах потребления алкоголя значительное место занимают различные его суррогаты, включая спиртосодержащие жидкости "двойного назначения", в том числе парфюмерно-косметическая продукция. Увеличилось производство спиртов. Причем производятся они в объемах, которые во много раз превышают уровень реальной потребности в них. Наращиванию объемов выпуска и ассортимента этой спиртосодержащей продукции способствует то, что она не облагается акцизами, а деятельность по ее производству не лицензируется. Всё это позволяет использовать парфюмерно-косметическую продукцию "не по назначению".

По мнению Валерия Минеева, негативных явлений было бы меньше, если бы в России существовала чёткая концепция действий государства в сфере алкогольной политики. В связи с этим, по мнению специалиста, необходимо усилить государственный контроль и регулирование в отношении производства, реализации и потребления спиртных напитков и спиртосодержащих продуктов.

Но предложения ученого затрагивают не только сферу государственной политики, он также предлагает повлиять и на создание в России культуры пития.

"Современная алкогольная ситуация диктует необходимость осуществления мер по радикальному изменению общественного мнения относительно места и роли алкоголя в жизни людей", — считает профессор Минеев. — Нужно привить культуру умеренного потребления всех видов алкоголя, включая вино и пиво".

Поэтому, по мнению ученого, необходимо увеличить в структуре реализуемой алкогольной продукции долю качественных виноградных вин и пива.

По прогнозам российских аналитиков, к 2010 году потребление пива вырастет примерно на 30%, и для формирования антиалкогольной политики государство должно будет решить, какую долю будет составлять безалкогольное пиво. Еще одним немаловажным фактором является и то, что в последнее время спрос на пиво с низким содержанием алкоголя, особенно в странах, где оно является традиционным напитком, повысился.

Ученый считает, что если употреблять слабоалкогольные напитки в умеренных количествах, это не только не вредно, но даже полезно для здоровья. В частности, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, риск развития камней желчного пузыря. Ежедневное употребление стакана пива снижает риск развития камней в почках на 40%. Кроме всего прочего, пиво содержит 4-10% питательных легкоусвояемых веществ, минеральные вещества, хмель, органические кислоты, а также витамины (прежде всего, комплекс В).

"Нужно настойчиво культивировать социально приемлемые, позитивные альтернативы потреблению алкогольных напитков", — подчеркивает ученый.

Валерий Минеев предлагает в качестве одной из таких альтернатив безалкогольное пиво: содержание алкоголя (0,34%-0,5%) в безалкогольном пиве даже ниже, чем во многих продуктах, таких как фруктовые соки, прохладительные напитки и даже хлеб.

Концепция, выдвигаемая ученым, построена на строгих научных данных и постулирует правило:

"Пить умеренно, значит, пить в границах, определенных собственным здоровьем, правилами, установленными в обществе, а также обязательствами перед вашими друзьями и семьей".

Согласно данным Минздрава РФ, в России в настоящее время около 2,2 миллиона больных алкоголизмом и алкогольными психозами. Кроме того, 400 тысяч человек находятся под наблюдением с диагнозом "пагубное употребление алкоголя, но без формирования зависимости".

Среди россиян больны алкоголизмом в основном мужчины. Однако специалисты отмечают, что за последние 10 лет растет заболеваемость среди женской части населения, причем более быстрыми темпами, чем у мужчин.

Умеренное потребление алкоголя подразумевает до 40 грамм чистого спирта в день. Это соответствует приблизительно литру пива с 5% содержанием алкоголя. Женщинам можно употреблять до 20 г чистого спирта в день. 

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Темы россия алкоголизм юрий бубеев самоизоляция
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