В Тюмени рассказали о работе карантина по коронавирусу

Из города Тюмени по домам отправились первые 62 человека из числа граждан РФ и стран СНГ, эвакуированных из очага коронавирусной инфекции в КНР и находившихся на карантине. Об этом сегодня, 19 февраля, журналистам рассказали в пресс-служба правительства Тюменской области.

"Первая группа наших гостей отправится в аэропорт "Рощино". Далее они вылетят в Москву, а после разъедутся по домам", — пояснила директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова.

Она отметила, что до конца сегодняшнего дня реабилитационный центр "Градостроитель" покинут все пациенты, которые были в карантине.

Всего в организованном в "Градостроителе" обсервационном госпитале работало 75 медиков, которые вели наблюдение в круглосуточном режиме за находящимися в карантине. Медики, контактировавшие с пациентами, носили специальные противочумные костюмы.

Как для пациентов, так и для медиков установили распорядок дня. Так, утром врач проводил осмотр находящихся в карантине. Кроме этого, осмотры производились в случае необходимости. Заборы анализов осуществлялись оперативно и эффективно, члены коллектива трудились слаженно, добавили в пресс-службе.