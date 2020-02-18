Шота Горгадзе вылетел в Уфу для встречи с руководством СК Башкирии

Известный адвокат, член Совета при Президенте РФ по правам человека, Шота Горгадзе прилетает в Уфу для встречи с Владимиром Санкиным и следственными органами Республики Башкортостан.

Об этом сам адвокат заявил на своей странице в twitter.

В интервью нашему изданию Шота Горгадзе рассказал, что после того, как он публично заявил о готовности защищать Владимира Санкина, к нему обратилась Анна Касьяненко, генеральный директор СЗАО "СКВО", крупнейшего аграрного предприятия в Ростовской области, защиту которого так же осуществляет адвокат Шота Горгадзе с предложением компенсировать все командировочные расходы и оплатить гонорар команде московских адвокатов, вместе с которыми Шота Горгадзе вступает в дело по защите Владимира Санкина.

"Защита детей — святая обязанность любого гражданина! И ситуация, когда человек заступился за детей, защитил их от насильника, пытаются посадить в тюрьму — ужасна! Такие, как Владимир Санкин заслуживают благодарности от общества и государства, а не тюремный срок. У каждого из нас есть дети и страшно себе представить, что могло бы случиться, если бы на пути насильника не оказался Владимир Санкин! Поэтому я и обратилась к Шоте Горгадзе с предложением компенсировать все расходы и оплату услуг адвокатов его команды, узнав что он готов взяться за это дело" — отметила Анна Касьяненко в беседе с издательством.

Напомним: Санкин шел домой с работы, когда к нему подбежал подросток и попросил спасти его друга, которого в квартире удерживает мужчина и требует раздеться, Владимир Санкин побежал в указанную квартиру и спас детей. В последующем педофил-рецидивист скончался. В настоящее время в отношении Владимира Санкина возбуждено уголовное дело.