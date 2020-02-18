Чиновники в Ульяновске смогут работать дистанционно

В Ульяновской области депутаты планируют обсудить предложение о возможности дистанционной работы государственных гражданских служащих. Закон об этом уже поддержали на заседании профильного комитета Заксобрания региона, 19 февраля документ будет рассмотрен в ходе сессии парламента.

Отмечается, что депутатами комитета по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества был поддержан закон об использовании "удаленного" способа областными чиновниками, который сейчас широко применяется в некоторых других областях.

До рассмотрения проекта депутаты уточнят список дистанционных должностей и категорий служащих. Как ожидается, эту возможность предоставят ведущим, старшим и младшим группам должностей.