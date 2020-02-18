В Китае из-за коронавируса уничтожают деньги

В Китае власти приняли решение уничтожить часть денег, собранных в районах, которые больше всего пострадали от вспышки коронавируса. Но о каком количестве банкнот идет речь, не уточняется.

Как передает Lenta.ru, это коснется купюр, собранных в больницах, на рынках, в автобусах и иных местах распространения инфекции, они будут утилизированы в Гуанчжоу. Кроме этого, Центробанк Китая распорядился о том, чтобы коммерческие банки хранили средства из зараженных районов отдельно.

Те купюры, которые не будут уничтожать, подвергнут дезинфекции. Запланировано, что деньги обработают ультрафиолетом и поместят на своего рода карантин на две недели, прежде чем снова запустят в оборот.