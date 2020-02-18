Протоиерей Смирнов продолжил тему о "бесплатных проститутках"

Протоиерей Дмитрий Смирнов, назвавший женщин, живущих в гражданском браке, "бесплатными проститутками", пояснил свою мысль, сравнив их же с машинами и квартирами.

Новая аналогия от священнослужителя прозвучала в эфире программы "60 минут" на ТК "Россия-1".

"Когда мужчина покупает автомобиль — он почему-то его регистрирует,когда мужчина покупает квартиру, он почему-то ее регистрирует", — сказал Смирнов.

"Я не женщин осуждаю, а гнусное поведение мужчин"

И добавил, что "брак при всем при этом почему-то считается чем-то третьестепенным". И возложил вину за такое положение вещей на мужчин, назвав их поведение в отношении своих спутниц гнусным и неблагородным.

Напомним, что одиозное высказывание главы патриаршей комиссии по делам семьи, сравнившего женщин, живущих в гражданском браке с бесплатными проститутками, вызвало мощный общественный резонанс. Подробнее об этом читайте в материале на сайте.