Штурм и взаимопомощь: как авиация ВКС России обманывает комплексы ПВО

Военные летчики России рассказали, при помощи каких способов они обходят своего главного врага — наземные станции ПВО (противовоздушной обороны). Главный помощник в этом тактическом приеме — штурмовик Су-25 "Грач".

Летчики применяют тактические приемы в случае, если обойти вражеские станции ПВО нереально

"Чтобы расчистить дорогу авиации, на уничтожение зенитных комплексов направляется наиболее подходящий для этого самолет — например, штурмовик Су-25 "Грач". Способы уничтожения конкретного объекта ПВО продумываются с учетом рельефа местности, особенностей зенитных радаров, частот, на которых они работают и обмениваются данными", — говорят летчики.

Су-25 крадется незаметно

Главная задача "Грача" — незаметно подкрасться к объекту, "приговоренному" к уничтожению, на предельно малой высоте. Затем летчик делает горку, чтобы головка самонаведения ракеты попала в объект, после запуска ракеты "Грач" возвращается на базу. Конечно, Су-25 работает не один — штурмовику помогают и другие самолеты.

Задача:

отвлечь внимание;

создать электронные помехи;

уничтожить.

Военные летчики — народ с юмором, поэтому шутят по поводу обхода ПВО.

"Самый простой и эффективный способ преодоления противовоздушной обороны — полет по маршруту, где ее нет".

Однако такая ситуация практически невозможна.