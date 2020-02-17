Военные летчики России рассказали, при помощи каких способов они обходят своего главного врага — наземные станции ПВО (противовоздушной обороны). Главный помощник в этом тактическом приеме — штурмовик Су-25 "Грач".
"Чтобы расчистить дорогу авиации, на уничтожение зенитных комплексов направляется наиболее подходящий для этого самолет — например, штурмовик Су-25 "Грач". Способы уничтожения конкретного объекта ПВО продумываются с учетом рельефа местности, особенностей зенитных радаров, частот, на которых они работают и обмениваются данными", — говорят летчики.
Главная задача "Грача" — незаметно подкрасться к объекту, "приговоренному" к уничтожению, на предельно малой высоте. Затем летчик делает горку, чтобы головка самонаведения ракеты попала в объект, после запуска ракеты "Грач" возвращается на базу. Конечно, Су-25 работает не один — штурмовику помогают и другие самолеты.
Военные летчики — народ с юмором, поэтому шутят по поводу обхода ПВО.
"Самый простой и эффективный способ преодоления противовоздушной обороны — полет по маршруту, где ее нет".
Однако такая ситуация практически невозможна.
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