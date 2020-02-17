Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии

Американские военные летчики попытались устроить очередную провокацию в Сирии.

Об инциденте стало известно из сообщения Twitter-аккаунта "Last Defender". Эти данные подтвердило Телеграм-сообщество "Оперативная линия".

"Сегодня в 16.48 по московскому времени дежурный истребитель ПВО ВКС России, оценочно Су-35, с авиабазы Хмеймим, Сирия, выполнил определенные регламентом процедуры по идентификации и сопровождению самолета радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II, работавшего со своей темной миссией в восточной части Средиземного моря. Точка начала выполнения процедур находилась почти на траверзе сирийского Тартуса на удалении 19 миль от береговой черты", - констатируют авторы сообщества.

Интернет говорит

Пользователи Сети отмечают, что американские летчики сильно пожалели о провокации, поскольку их молниеносно и жестко перехватили российские ВКС. Инцидент произошел в самый разгар боя за Алеппо менее суток назад. Впрочем, официальной информации от Минобороны об этом не поступало.