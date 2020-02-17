Еще на 80 улицах Москвы ввели платную парковку

Парковочные места еще на 80 улицах российской столицы стали платными. Нововведения начали действовать с 17 февраля, рассказали представители ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Отмечается, что 29 парковок стали платными в границах Третьего транспортного кольца и девять — за пределами МКАД.

"Это улицы, где населению не хватает мест для парковки, где располагаются точки притяжения водителей из других районов и городов. Речь идет о торговых и культурных центрах, станциях метро, привокзальных площадях и транспортно-пересадочных узлах", — отмечается в сообщении.

Также указывается, что изменения были введены по запросам депутатов и местного населения и согласованы с муниципальными структурами власти.

В каких районах водителям придется заплатить?

Заплатить за парковку авто теперь нужно в Беговом, Внукове, Таганском, Басманном, Головинском, Даниловском, Люблине, Марьиной Роще, Митине, Нагатино-Садовниках, Новогирееве, Рязанском, Южнопортовом, Соколиной Горе, Северном и Южном Тушине.