В Петербурге начался суд против сбежавшей из карантина по коронавирусу

В Петроградском районном суде города Санкт-Петербурга сегодня начались судебные слушания по иску главного санитарного врача города в отношении местной жительницы Аллы Ильиной, которая самовольно покинула инфекционную больницу имени Боткина, в которой она находилась с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Истец потребовал принудительно вернуть пациентку в медучреждение для прохождения карантина — как минимум до 19 февраля. Ильина и ее адвокат категорически ппротив этих требований.

Правозащитник ответчицы, Виталий Черкасов, заявил журналистом о том, что он и его клиентка настаивают, чтобы процесс был открытым.

Также Черкасов пояснил, что при первоначальной госпитализации Ильиной она была введена в заблуждение: ей сказали, что она пробудет в стационаре только сутки, на период обследования. Но после ей объявили, что она должна находиться в больнице в течение двух недель, без законных оснований, при наличии отрицательных результатов анализов. Ильина отказалась подчиниться этому и покинула больницу им. Боткина, взломав электронный замок.