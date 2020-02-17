Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Константин Арановский, судья Конституционного суда, предложил считать СССР "незаконно созданным государством" и не считать Россию его правопреемницей.

Свою позицию Арановский изложил в "особом мнении" — комментарии к постановлению Конституционного суда по делу, о компенсации утерянного жилья детям граждан СССР, пострадавших от политических репрессий.

С чего началась дискуссия

Напомним, в декабре 2019 года по решению КС "реабилитированным жертвам политических репрессий и приравненным к ним лицам государство обязано предоставлять жилье при возвращении на прежнее место жительства".

Почему Россия - не правопреемница СССР

По словам члена судейской коллегии, Россия не должна считаться государством, причастным к тоталитарным преступлениями ни "лично", ни в правопреемстве".

Свою точку зрения судья обосновал тем, что советская власть была ничем иным, как "незаконным партийно-государственным властеобразованием", и таким образом государство, основанное на ней не может быть "правопредшественником правовой демократии, которая сейчас является основой российской государственности".