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Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Общество

Константин Арановский, судья Конституционного суда, предложил считать СССР "незаконно созданным государством" и не считать Россию его правопреемницей.

Свою позицию Арановский изложил в "особом мнении" — комментарии к постановлению Конституционного суда по делу, о компенсации утерянного жилья детям граждан СССР, пострадавших от политических репрессий.

С чего началась дискуссия

Напомним, в декабре 2019 года по решению КС "реабилитированным жертвам политических репрессий и приравненным к ним лицам государство обязано предоставлять жилье при возвращении на прежнее место жительства".

Почему Россия - не правопреемница СССР

По словам члена судейской коллегии, Россия не должна считаться государством, причастным к тоталитарным преступлениями ни "лично", ни в правопреемстве".

Свою точку зрения судья обосновал тем, что советская власть была ничем иным, как "незаконным партийно-государственным властеобразованием", и таким образом государство, основанное на ней не может быть "правопредшественником правовой демократии, которая сейчас является основой российской государственности".

"Восстанавливать справедливость можно не только по вине, но и просто ради права с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию", — уверен Арановский.

Темы ссср россия правопреемственность константин арановский судья конституционного суда
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