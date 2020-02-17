Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии

Музыкант, фронтмен группы "ДДТ" Юрий Шевчук обвинил российских политиков в бандитском отношении к соседям — Грузии, Украине и Белоруссии.

"Это высокомерие в нашей внешней политике, не основанное ни на чём, меня просто раздражает", — сказал Шевчук в интервью "Новой газете".

По его словам, Москве стоило бы

"уважительнее и спокойнее относиться к соседям, а не пытаться покупать уважение Запада за деньги".

Что ставит в вину Шевчук российскому руководству

"Империю, огромную страну мы уже потеряли. И не мешало бы начать уважать соседей, которые стали самостоятельными. Надо бы подать им пример нормальных отношений, но у наших "кремлевских" и МИДовских есть что-то от братвы", — подчеркнул Шевчук.

И добавил, что "на правах старшего брата необходимо им показать, что мы не круче, мы, может быть, первые, но среди равных".