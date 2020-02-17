Государству предложили поддерживать многодетных отцов

Социальная политика правительства России на данный момент не предусматривает мер поддержки многодетных отцов. И это серьезное упущение.

Об этом заявил Константин Малофеев, заместитель главы Всемирного русского народного собора. ¹

По словам Малофеева, работающие многодетные отцы нуждаются в поддержке со стороны государства не меньше, чем многодетные матери, и поэтому законодатели должны срочно проработать для них льготы.

Чем государство может поддержать многодетных отцов

Например, освободить от части налогов и ввести систему преференций на работе.

"Для государства гораздо важнее, чтобы мужья достаточно зарабатывали и содержали большую семью. Это лучше, чем ситуация, когда оба супруга работают за маленькую зарплату. Поэтому меры материального стимулирования отцов должны быть особо проработаны", — цитата РИА "Новости".

Почему для семьи недостаточно поддержки материнства

По мнению общественника, "перекос" в сторону поддержания матерей формирует "стереотип матери-одиночки", поэтому

"нужно программировать общество на то, что многодетный неразведенный отец должен получать на работе существенные льготы. Работодатель должен отдавать предпочтение многодетным отцам. Ведь это стабильный работник — ему надо семью содержать, а не бегать в поисках лучшей доли".

Да и Пенсионный Фонд при введении льгот для многодетных отцов "не пострадает":

"Родитель четырех-пяти детей свой фонд дома создаст — в старости дети ему помогут".

¹ ВРНС — организация, созданная в 1993 года по инициативе РПЦ. Основная миссия — объединение всех русских людей, независимо от страны проживания и политических взглядов. С 2009 года ее возглавляет патриарх Кирилл.