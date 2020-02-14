Детей в Китае будут учить онлайн из-за коронавируса

Школьные педагоги в Китае должны организовать учебный процесс через Интернет из-за карантина в учебных заведениях. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в Министерстве образования КНР.

Сейчас контроль над распространением вируса в стране представляет особую важность, поэтому в качестве мер профилактики школам запрещено организовывать любые мероприятия для учителей и школьников. Педагогов обязали полностью перейти к онлайн-обучению, включая дистанционное преподавание на онлайн-площадках и проверку домашнего задания на сетевых ресурсах.

В Минобразования государства пояснили, что учебные заведения не обязаны проводить уроки во внеучебное время, а все часы обучения онлайн засчитают в качестве уроков по школьной программе.