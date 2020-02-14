Президент помиловал трех граждан РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании трех российских граждан. Указы опубликовали сегодня, 14 февраля, на официальном интернет-ресурсе правовой информации.

Кто попал под помилование?

Отмечается, что осужденного Павла Петрашова помиловали президентом и освободили от дальнейшего отбывания наказания. Другим двум гражданкам — Марине Чернышевой и Раисе Плетневой — уменьшили сроки тюремного заключения.

Указ начнет действовать 24 февраля.